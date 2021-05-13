公股銀首家 員工自費接種疫苗台銀補助 20:232021/05/13 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台銀董事長呂桔誠（左）（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣銀行董事長呂桔誠高度重視防疫，再度超前部署，今日下午特別再次召開防疫會議。 台銀表示為，照顧員工身心健康，提高防疫規格，鼓勵員工接種疫苗，會中並決議員工自費接種疫苗之費用由行方全額補助，為公股銀行首家。 《金融股》臺企銀啟動異地辦公 營業場所全面實聯制 陸累計接種新冠疫苗逾3.5億劑次 這些謠言一次看懂 (中時 ) #員工 #自費接種 #台銀 #防疫 #首家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 羅馬網賽》謝淑薇女雙16強飲恨 換搭檔後首勝尚未開張 17:582021/05/13 體育 安撫軍心 華航董座發內部信：防疫是最重要課題 13:062021/05/13 生活 台東唯一自費疫苗院所 部東醫院湧人潮將加開診次 17:142021/05/13 生活 疫苗現搶打潮 中市衛生局：數量夠暫不採購 13:512021/05/13 生活 民眾黨質疑疫苗採購黑箱引恐慌 痛批疫苗接種順序有問題 10:122021/05/13 政治 防疫概念股 成資金避風港 04:102021/05/13 產業特刊 陳水扁完成疫苗接種 拍片呼籲全民踴躍施打 14:472021/05/13 政治 《半導體》矽品、高通攜手10家供應商 落實節能減碳 13:252021/05/13 財經 疫情升溫 台東縣長饒慶鈴至鹿野鄉衛生所訪視疫苗施打 11:452021/05/13 生活 綠營批侯友宜「封城說」鬧恐慌 藍營反嗆：你們才是防疫破口 11:232021/05/13 政治 今新增逾10案例疑與阿公店有關 北市府下令：172家業者停業3天 11:532021/05/13 社會 財經熱門新聞 【全台大停電】經長王美花2度致歉 20：00提早恢復供電 台電將賠償 - 財經 【全台大停電】上網可查「我家限電時間」 台電網路塞爆 - 財經 【全台大停電】興達電廠事故停機 台電說明原因 - 財經 【全台大停電】台積電、聯電未傳災情 南科高雄廠40家廠商受波及 - 財經 【全台大停電】影響全台400萬用戶 台電電費恐賠超過2億 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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