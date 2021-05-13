台灣銀行董事長呂桔誠高度重視防疫，再度超前部署，今日下午特別再次召開防疫會議。

台銀表示為，照顧員工身心健康，提高防疫規格，鼓勵員工接種疫苗，會中並決議員工自費接種疫苗之費用由行方全額補助，為公股銀行首家。

(中時 )