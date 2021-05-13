高雄市路竹路北超高壓變電所13日匯流排故障，導致高雄興達電廠4部機組跳電，台電緊急進行分區輪流限電，影響1010萬戶次。立委高金素梅表示，這是預料中的停電，而更大的問題是，今天分區停電的C、D區，都是民生用電，未來人民生活將更辛苦，空汙也會更嚴重。

高金素梅13日在臉書貼文表示，近兩週，天氣漸熱，辦公室同仁盯著供電量與用電量，不斷示警：快斷電了！今天的停電，早在預期中..。

高金素梅指出，去年3月，她質詢蘇貞昌《砍樹種電，這算綠電嗎？》時就表示，台積電要買「綠電」，台糖要砍百萬棵樹設光電板，賣綠電給台積電，砍樹種電，這算是綠電嗎？2018年，全台灣新增電力被台積電吃掉84.7％；2022年，台積電一個3奈米廠，將用掉全台灣3％的電。

高金素梅表示，能源、產業、環保三種政策是互相關連的。但近幾年政府的作為，卻是停掉穩定的核電、發展不穩定的再生能源、毫無節制地發展高耗能半導體產業，結果必然是分區停電將成日常。

高金素梅直指，更大的問題是，今天分區停電的C、D區，都是民生用電。未來人民生活將更辛苦，空汙將更嚴重，環境也會越來越差。

網友酸說：「感謝民進黨，感謝蔡英文的能源政策，讓全台灣人民能夠輪流感受一下停電的痛苦，這樣就知道電的重要性，也了解證實一下到底愛能不能發電。」、「叫xx黨全部都出來用愛發電啊，只會騙選票出一張嘴。」、「重啟核四。」

(中時新聞網)