拐拐代言手機遊戲。（光譜資訊提供）

藝人拐拐代言的SRPG手機遊戲，13日正式上線並舉行發表會，因疫情升溫，記者會於前一天晚上決定改成線上記者會，到訪的電子媒體也採梅花座位保持社交距離。而拐拐全程也戴口罩，並在訪談中呼籲大家要加強防疫，除了保護自己也保護身邊人的安全，她呼籲大家不要有太多恐慌，保持理智和鎮定一起來度過這次疫情危機。

被問感情現況，這幾年自創S’dare品牌的她說，就是全心投入事業，所以感情這一塊，就沒特別想去追求，一切都讓它順其自然。不過拐拐前陣子做了一項人生極限挑戰，那就是「4天沒洗澡」。

原來拐拐日前和幾位好友一起前往嘉明湖，這也是她第一次真正登山。為此行前，拐拐還特別去加重體能訓練。她說，這4天每天差不多都走了10個多小時的山路，晚上的體感溫度幾乎零度，雖然很累很辛苦，但是當她看到了嘉明湖的美，一切辛苦都覺得值得。這也讓她立即定了下一個百岳之旅。

(中時 )