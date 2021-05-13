警方起獲作案槍枝。（王揚傑翻攝）

今（13）日凌晨4時48分，新北市中和區景平路聚集8名年輕人，疑因1萬多元的債務糾紛施放信號彈及開槍，隨即駕車、搭車逃逸。警方獲報到場採證，採集到1枚90手槍子彈彈殼、紅色的信號彈拉環，警方下午先傳喚6人到案，傍晚開槍的男子也遭逮捕。

中和分局凌晨4時許獲報，景平路有年輕人施放信號彈後又開槍，秀山派出所及線上警力立即趕到現場，但滋事民眾均已離去，經通知鑑識人員到場，現場採集到90手槍子彈彈殼1枚及疑涉案人遺留的檳榔渣。

警方表示，經調閱監視器，發現共8人聚集，現場並無傷者，亦未尋獲彈著點，案發後涉案人分別駕車、搭計程車逃逸，隨後鎖定1輛自小客車追查。

警方上午掌握涉案等人身分，已陸續傳喚6人到案，其中29歲許姓男子坦承為朋友出頭故燃放信號彈，稍晚警方也將開槍的21歲賴姓男子逮捕，起獲作案槍枝。

賴男供稱，他與吳姓男子有1萬多元的借貸糾紛，凌晨相約景平路談判，因對方態度不佳，他和友人許男才燃放信號彈和開槍。偵訊後，全案依槍砲、公共危險罪嫌送辦。

(中時 )