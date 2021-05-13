2017年曾發生815全台大停電，才過四年，2021年就發生513全台大停電，至少四百萬戶遭受影響。前國民黨青年團總團長、現任前鎮區青工會長呂謦煒猛批，蔡英文執政才四年，全台就已經面臨兩次停電危機，讓台灣成為第三世界，而且都是結結實實的人禍，怎不讓人驚心？

呂謦煒指出，蔡英文2017年815全台大停電後，曾對國人道歉並表示要「改善脆弱的供電系統」。請問蔡總統，4年來妳做了什麼？為什麼會讓台灣在承平時期，還會發生一個機廠跳電，全台就大停電，這種第三世界國家才會有的狀況？

呂謦煒批評，台電現在顯示的備轉電力容量是真的嗎？近日天氣炎熱，民眾用電增加，台電明明還顯示備轉容量率亮是綠燈，結果只因為一個電廠的匯流排跳脫，整個台灣的供電就成問題。台灣難道已經成了一個需要時時擔心何時停電的三流社會了？

呂謦煒質疑，電力供給不維持穩定，不僅人民生活，就連經濟發展、國家安全，都會受到嚴峻考驗，蔡英文總統執政以來能源政策失當，「用愛發電」、「台灣不會缺電」等口號與謊言造成如今苦果，蔡英文總統應該要為此對人民道歉！如果可供發電的機組更多，能提供的電力更充足，即使興達電廠意外，仍然能夠維持全台民眾用電，這也是當初設定備轉容量率在百分之十以上的意義。

呂謦煒強調，錯誤犯過一次，只要能不二過，也許民眾還能原諒。但第二次犯錯，就證明台灣當前的能源政策方向走錯了，該是改弦更張的時候。蔡英文總統曾經保證過：「民進黨執政後，台灣保證不會缺電。」現在已經徹底破功，人民嘗到了缺電的苦果，而這缺電就是整個蔡英文政府與民進黨所搞出的人禍！

(中時新聞網)