小峨嵋川菜館自行停業。（陳彩玲攝）

下午環保局再次進行消毒工作。（陳彩玲攝）

中央流行疫情指揮中心今公布案1217足跡，年約50歲確診婦人曾前到信義市場、小峨嵋川菜館，基隆市政府下午緊急宣布市場、川菜館停止營業，市場攤販得知後，直呼不敢相信，因環保局派員前往消毒，只好趕緊收拾生財工具。

中央流行疫情指揮中心指出，確診婦人5月7日早上9點至10點曾到信義市場採購，5月8日晚上6點半至7點半在中正區義一路上的小峨嵋川菜館用餐。

住在附近的林姓女子表示，基隆有許多市場，但信義市場算是最好逛的一間，裡頭什麼都有賣，包括衣服、蔬果等，平常很多人去，沒有想到確診者曾經去過。

林姓女子聽聞確診者也到過小峨嵋川菜館時，驚恐的直呼太可怕了！她說，川菜館是老牌子，已營業許久，算是家族企業，不僅經濟實惠，口感也很好，勝過許多台北店家，假日幾乎客滿，店家也忙到不願給顧客外帶，她進一步指出，她和鄰居時常會到川菜館吃飯，大家都很緊張，現在疫情實在太嚴重，之後會減少出門，為自己生命安全著想。

基隆市政府於下午舉行應變會議後，市長林右昌宣布，依據傳染病防治法第37條規定，信義市場即日起停業至5月23日凌晨零時，他提及，昨日晚間已配合全市大消毒，今日下午環保局也再次到市場進行消毒工作，至於川菜館則自行停業。

今日下午信義市場還有許多攤販在做生意，其中一名老闆表示，之前未聽說信義市場有確診者來過，現在突然接獲消息，無法置信，但現在疫情越來越嚴重，只要政府有下令，還是要配合，目前要首要思考的是關閉這幾天，能透過什麼方式吸收損失。

(中時 )