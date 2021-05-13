盧秀燕13日下午立即召開第一次會議，並成立應變中心；隨後傍晚再開第二次會議，掌握最新情形。（陳世宗攝）

因高雄興達電廠電網事故造成部分機組停機，全國13日下午出現大停電，台中市西屯、潭子、中部科學園區等10多區都大範圍輪流停電；市長盧秀燕立馬開設緊急應變中心，親巡重要路口等。盧秀燕說，市府動員超過500人次警察義交指揮交通、守護治安；恢復穩定供電前，請市民暫勿搭電梯並留意安全。

面對全台無預警停電，盧秀燕13日下午立即召開第一次會議，並成立應變中心，隨後於傍晚5時30分再開第二次會議，掌握最新情形；會前先與警察局長楊源明上街頭視察交通情形。警方統計，全市約有300處路口號誌燈受到影響，警察局動員警力317人次、義交大隊205人次指揮交通。

盧秀燕說，消防局獲報電梯受困有25件、受困人員33人，全數救出脫困；路口監視器約60組、停車場34處、iBike 24處運作受停電影響，各單位已積極處理排除問題中。部分衛生所停電，恐影響所內冷藏保存的COVID-19疫苗，衛生局立即啟動疫苗安置運送計畫，將所內疫苗運送至衛生局存放。

楊源明表示，因停電造成交通號誌停止運作，警方立即啟動交通號誌「停電專案」，動員警力前往重要路口指揮；包含台灣大道、文心路、五權西路等，各重要交通要道及交流道匝道口，並加派義交大隊提早到崗疏導。警方也啟動「維安專案」，加強重要特定場所如銀行等安全。

社會局指出，因此次停電為分區停電，有5家公托、3家親子館受影響，已請公托開啟窗戶加強通風，大門皆可手動開啟，各中心人員及受托小孩皆安全無受影響；另親子館部分，請工作人員協助開窗，並請來館民眾至戶外通風處。

中捷運綠線上路首次碰上大規模停電。台中捷運公司表示，捷運用電為161KV特高壓饋線，屬於交通用電，供電順序優於民生用電、工業用電；不受供電調度影響，捷運綠線正常營運。1999話務中心13日下午約4點41分第二輪停電，地下一樓發電機立即啟動，未影響現場運作。

(中時 )