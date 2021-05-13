台電今（13）日下午因高雄路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機，為確保電網安全，目前採取分區輪流供電機制，台南初步影響42萬餘戶，1154處路口號誌停擺，南市府下午4時半開設二級災害應變中心，台南市長黃偉哲指示市府人員進駐掌握災情，截至晚間7點，災情回報包括消防局接獲17件電梯20人受困，均已全部脫困。

「馬路一片漆黑，沒電、沒水還有疫情？」不少民眾今天下午面臨停電，只能自嘲現在處境。也有不少商家因為停電，生意被迫停擺。

台南市警察局統計，全市因停電導致交通號誌停擺共1154處，警察局也已派員至現場以人力指揮，疏導下班車潮；交通局指出，因屬分區斷電，大約有900處至1,200處號誌輪流受影響，由各分局員警在各重要道路的路口協助交通疏導，並於警廣發布交通訊息。

台南多處路口紅綠燈號誌停擺。（曹婷婷攝）

目前為止，台鐵、高鐵全線班次正常，台南航空站及海運等也正常營運，市區客運的各轉運站、電巴路線、公車動態也運作正常，但在停車場運作情形，現在包括海安、環河街、萬昌街、公園南路、民生路等幾處停車場因受到停電影響，為避免影響民眾停車權益，已請業者人工開閘放車。

南科也因這起分區輪流停電，受影響廠商為7家。台南及高雄園區161KV用電户(如台積電、聯電、群創)均未停電，僅受壓降影響，目前南科各園區供電正常。

(中時 )