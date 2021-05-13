大陸女星景甜自出道以來，其神秘背景一直是外界津津樂道的話題之一。因為人氣一般且又沒什麼演出資歷的她，竟能深受各大導演關愛，相繼演出《長城》、《金剛：骷髏島》、《環太平洋2：起義時刻》等好萊塢大片，令人不解。然而近來終於以電視劇《司藤》證明自己演技的景甜，日前更接受訪談，親揭外界瘋傳她背景嚇人、後台超硬之謎，她坦言：「我簽了公司，公司這樣的安排，我這樣去做了，我哪兒錯了？」

景甜自出道以來，就因為一帆風順的星運，受到質疑，直到近日終於以《司藤》人氣翻紅。她日前更在大陸談話性節目《了不起的姐姐2》親自回應「資源咖」的質疑，她說大家可能會覺得她這麼年輕、妳怎麼就去演大電影的女主角，「我覺得可能那個時候，我的確有一點不理解，因為我覺得我簽了公司，公司這樣的安排，我這樣去做了，我哪兒錯了？」同時她也落淚透露父母只是一般人，兩人從她小時候就一直吵架，最終在去年疫情後離婚。

現年32歲的景甜回憶飽受質疑的日子，她說從來沒覺得自己特別、好像擁有了什麼樣的資源，因為她當時太年輕了，沒有概念，也沒有那麼深的閱歷，整個人懵懵懂懂。

景甜落淚談到父母在去年疫情後離婚。(取自微博)

但景甜也說她現在特別能夠理解，在她20多歲去演了很多電影，而且電影也沒獲得大家認可，加上演技各方面還被詬病，所以可以理解那時候很多媒體、路人對她的評價。

景甜還提到，很多人問她這回把《司藤》演好了或者是讓大家認可了，是因為演技開竅了嗎？不過她認為並非演技開竅，而是自己有思考了，「過去我也在思考，經常思考，但是我不知道我考出了啥？」而現在只是平靜地告訴自己，要把眼前的事做好。

(中時新聞網)