今（13）日下午全台灣民眾都感受到突然斷電的意外，中央大學台灣經濟發展研究中心研究員暨管理講座教授梁啟源表示，雖然台電已出面說明是電網臨時故障所致，導致興達電廠無法輸出電力、影響南電北送，但是回顧前次2017年0815全台大停電事件至今，不僅三大老問題沒有明顯改善，政府推動的能源轉型政策，落實結果距離目標愈來愈遠，呼籲工商業界不僅要給政府壓力，快點解決供電問題，政府自己更要認真思考，加快調整既有政策！

梁啟源指出，0815全台大跳電事件後來判定人為疏失，此次說是電網故障，現在正剛剛進入夏天，以近期台灣高溫、缺雨水的現象，可以預期接下來酷暑需要的儱大電力需求，「現在的能源供需非常緊急！」

根據能源經濟學者的長期研究，台灣能源議題同時在「供」與「需」都有長期未能解決的老問題，且供給需求兩端就目前的政策規劃與進度，梁啟源提醒，「缺口非常大！」，他十分擔心13日的斷電只是給今年夏天經常性斷電的序曲。

針對台灣電力供需的三大沉痾，梁啟源指出，第一是電力能源供需長期錯置，沒有適時調整，如今留下龐大缺口。

經濟部12日才公布2019、2020年全國電力資源供需報告，2020年電量年增2.1％，高於近十年平均值，由於廠商擴廠需求增加，估計2021年至2027年每年用電平均成長2.5％，梁啟源說，「可是能源局規劃的電力供需藍圖是『屆及2025年電量年增1.24％』，現在到2025年每年成長與供需的缺口，每年相差一倍」，這樣的缺口需要加快電力資源供給，然而近期的藻礁事件恐需使得供給端完工要多延一年半的時間，且台中港結合接收站環境未過，國內天然氣接收站儲槽週轉率偏高，安全存量不足，影響能源安全。

第二項老問題，梁啟源指出，是能源供給轉型再生能源，進度較預期落後，至今落後情況愈來愈嚴重。依據經濟部能源局規劃，及至2025年再生能源發電占比將提高至20％，計畫中的2020年應該有年成長5.6 ％，實際上只有成長1 %，成長不足有很多因素，包括水力不夠，今年缺水更不會有水力發電，還有太陽光電供給自2016年至今從未達標，2020年也只有達八成。而風電項目，更是目前嚴重落後的部份，2020年執行成果不到1％。

第三項大問題，梁啟源指出，是長期以來北部供電不足，依賴南電北送，13日的全國大斷電就是出在這項上，南電北送不僅成本耗費，需要靠4條輸配網，輸送電網的電力系統相當脆弱，「只要倒了一個電塔，電網就完了！」

除了三大沉痾，梁啟源認為，能源管理部會沒有把安全存量和周轉率向民眾講清楚，這兩項差別很大，在規劃上一搞錯方向，就全亂了。

學者觀察的台灣電力供需缺口龐大，為什麼現階段還能維持最基本的穩定供需？梁啟源提醒，是因為核二、核三電廠尚未除疫，兩間核電廠的四部核能占比，目前為11.8％，2021至2025年間將完全除役，屆時燃煤占比亦將減少19個百分點，目前很明顯替代的再生能源及燃氣機組無法補上，且電力需求持續成?下，缺電將使燃煤火力全開，碳排更加失控，嚴謹呼籲政府正視，及時調整能源政策。

(工商 )