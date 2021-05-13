第16季WSBL女子超級籃球聯賽今天在台北體育館展開季後賽，率先登場的季軍戰，例行賽戰績墊底的台灣電力，在劉希曄第3節單節11分、5籃板領軍下，這節打出20比2超狂攻勢，帶著25分領先進入第4節，最終台電66比38、28分之差大勝中華電信，在3戰2勝的賽制中先取得1勝領先。

台電第3節讓電信12投僅中1，台電則是該節團隊出手11次命中7球，「真的沒想到第3節可以打成這樣，讓對手電信『斷電』，通常應該是我們『斷電』，可能是前天擊敗電信拿下例行賽首勝提振了球隊士氣。」今天為台電攻下19分的劉希曄開玩笑說，但她強調，電信實力很堅強，也有得分爆發力，會提醒年輕的隊友們下一場不要打太急，照著球隊腳步來拚。

因為國內新冠肺炎升溫，新北市教育局已經宣佈全市國民運動中心、運動聚點、新莊體育館、板橋體育館、板樹體育館及泰山體育館等，即日起到6月8日前全面暫停對外開放，因此原定5月19日、21日要在新北市新莊體育館進行的第2、3場冠、季軍戰，將移師晧宇訓練館進行，劉希曄表示，因為還不知道場地籃框狀況，或許從防守做起會比較恰當。

台電在李宜瑄第4節剩3分42秒和電信潘姿吟爭球時身體碰撞，兩人都倒在地上好一會兒，李宜瑄摀著左膝，表情相當痛苦，隨被擔架抬出場，賽後她表示左膝撞到又扭到，有聽到聲音，要到醫院看急診，而潘姿吟也是亂軍中被手肘打到眼窩，賽後可見瘀青。

(中時 )