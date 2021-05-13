《產經新聞》13日報導，日本政府近期開始對駐日美軍和自衛隊基地等附近的土地產權進行調查，結果發現竟有700筆土地買賣計畫，與以中國大陸為首的外資集團有關，可能對日本安全構成威脅。

根據報導，日本2020年開始針對駐日美軍基地、自衛隊基地，以及雷達與太空設施、國境離島等國安相關設施或區域附近，進行土地產權調查，結果發現在相關設施周圍10公里內，有700筆土地的買賣可能與中資等外國勢力有關。

如包含厚木航空基地與橫須賀海軍基地的關東神奈川縣，便有可能與北京政府有關聯的人物，買下了與美軍基地最接近的土地，且他名下有多棟高層樓建築物都能瞭望基地內部；另外，能夠觀察沖繩美軍基地的高層樓旅館，也傳出中國大陸國營企業相關人士有意收購，且在談判時以美資作為偽裝；山陰地區鳥取縣的自衛隊基地旁，同樣被發現有中資企業正推進附近土地的收購案。

《產經新聞》指出，這些被買下來的建築物，許多都能對基地內部「一覽無遺」，將讓當地美日機艦等兵力調動或訓練狀況，完全被相關人士所掌握；而若擁有在雷達或太空設施附近的「根據地」，甚至能在關鍵時刻，對相關設施進行電子干擾，造成重大威脅。

日本國會正審議對外資買賣土地的限制法案，未來可能將關鍵設施周邊1公里的區域指定為「關注區域」或「特別關注區域」，在買賣時需事前公布未來用途，並在發現有「不適當利用」的狀況時得下令停止等。

(中時新聞網)