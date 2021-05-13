北市萬華茶室女侍應生遭確診新冠肺炎，其中1名婦人的男同居人11日上午8時因酒駕被捕，遭移送士林地檢署，檢察官諭令請回，同日下午女侍應生確診，警方則是13日上午經由里長輾轉得知，該酒駕民眾是居家隔離對象，第一次採檢為陰性，不過，警局內4名員警已自主健康管理，士林地檢署今全面消毒，北市警局局長陳嘉昌、新北市警察局局長黃宗仁昨天、今天分別赴士檢拜訪新任檢察長。

檢察官詢問北市衛生局，依防疫中心指示被列為居家隔離對象曾進出警局、地檢署，不需要消毒、同仁也不用進行自主健康管理，如有需要，衛生局會開出通知單，不過，警方要求1名偵查隊、3名交通分隊員警，全程配戴口罩，並對大樓進行消毒。

士檢表示，該民眾偵訊時全程佩戴口罩，在拘留室內停留約2小時，體溫均正常並無異狀，今輾轉得知該民眾第一次採檢為陰性，已要求與該民眾接觸過的法警等人，須注意健康情形。

(中時 )