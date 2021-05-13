90年代好萊塢懸疑驚悚電影《第六感追緝令》修復重映，定檔6月11日全台上映。今年適逢《第六感追緝令》30周年紀念，電影卡司陣容有台灣觀眾熟悉的性感女神莎朗史東及近年在《蟻人》擔綱重要角色麥克道格拉斯，此為《第六感追緝令》首度「一刀未剪」、「完整呈現」在台上映，是從未在台戲院及電視台放映過的版本。

首曝預告喚醒大眾記憶，莎朗史東以她在片中精湛的演技，詮釋既性感又危險的女作家凱瑟琳，只要寫成書的命案都會「成真」，她擅長玩弄人心，讓警察找不到一絲證據只好放棄，唯有麥克道格拉斯飾演的警察尼克鍥而不捨的追案，倆人針鋒相對的同時又互相吸引，全片懸疑燒腦又帶有一絲情慾，讓該片在當年備受讚譽，更讓莎朗史東提名金球獎戲劇類最佳女主角，一夜之間成為男人夢中情人，從此奠定了她性感女神的形象。

莎朗史東近年在影壇十分低調，近期出回憶錄《重生之美》（The Beauty of Living Twice，暫譯）描寫當年拍片的過程，電影中備受爭議的片段在書中被提及，讓許多影迷再次回顧這部電影。她於片中最經典的「白色套裝」，在警察局被審問時一席言論及動作，堪稱影史經典。無論是卡通《蓋酷家族》(Family Guy)、或是英國脫口秀主持人詹姆士柯登(James Corden)，都曾先後致敬過此橋段，該片影響影史甚巨，在王晶的電影《逃學威龍3》也曾惡搞《第六感追緝令》中那風格獨特的殺人凶器的「冰錐」，而那條拿來「綑綁」用的絲帶，同樣橋段也在受電影《格雷的五十道陰影》致敬。

《第六感追緝令》在90年代首開先例，三點全露的「愛情動作」場面令人血脈噴張，露骨的拍攝手法震驚全球，該片入圍坎城影展最高殊榮金棕櫚，入圍兩項奧斯卡金像獎，當年在台灣並沒有上映完整版，讓無論觀眾或影評人都十分惋惜，時隔30周年紀念，終於可在大銀幕完整欣賞震撼全球的經典之作《第六感追緝令》。

(中時 )