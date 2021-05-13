新北市長侯友宜今視察中和環境清消作業和市場防疫整備。（王揚傑攝）

近日新冠肺炎本土案例激增，新北市府持續加強消毒及相關防疫措施，市長侯友宜今（13）日上午專程到中和區視察環境消毒及公有市場防疫整備狀況，指示市府團隊要用最高標準落實防疫措施，同時呼籲民眾共體時艱、齊心防疫，嚴防疫情繼續擴散。

侯友宜先到中和區福和宮周邊視察環境清消作業，過程中提醒中和區長賴俊達和環保局人員不可忽略任何細節，同時慰勉所有辛苦執勤的第一線同仁，提醒這兩天天氣炎熱，大家要做好防曬和補充足夠水分。

中和區清潔隊隊長蔡秉諺表示，昨日接獲通知全區消毒後，隨即集結40餘人，分工合作完成中和區中正路、景平路、圓通路、中山路、連城路、興南路、華興街等主要道路消毒作業，今天上午則繼續深入各巷弄，做地毯式消毒。

新北市長侯友宜今視察中和環境清消作業和市場防疫整備。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今視察中和環境清消作業和市場防疫整備。（王揚傑攝）

隨後侯友宜步行至枋寮公有市場，確認攤商及消費者是否落實防疫措施，市場啟動出入口管制，量測額溫、消毒及配戴口罩等舉措，侯友宜呼籲民眾務必配合，同心齊力度過難關。

市場處表示，面對疫情升溫，已於4月29日及5月3日函文要求各傳統市場自治會加強宣導攤商及消費者全程佩戴口罩，加派人力提高市場巡查及宣導，要求停止試吃，提高清潔及消毒頻率，並以地面標示社交距離，輔助人流管制措施。

(中時 )