今日（13）因高雄興達電廠停機導致全台大停電，影響各行各業與民生所需，1名特斯拉車主就抱怨宜蘭的充電站因停電不能使用，但當時車輛已剩4%電力，讓他直呼「沒電回不去啦」；也有另名網友稍早表示「再停電下去，我就到車上睡覺」，啟動「露營模式」笑翻不少人。

1名網友在臉書社團「TESLA Taiwan Model 3 特斯拉台灣M3車主群」發文表示，他今天傍晚在宜蘭三星的特斯拉充電站發現站點因停電停擺，接上充電槍後車內螢幕顯示的是「已停止充電」，但此時車子的電力只剩下4%，恐怕無法負荷長途行程；其他特斯拉車友也陸續在社團發文回報狀況。

經濟部宣布晚間8點恢復全面供電，不過有另名網友在該社團開玩笑指出，「如果晚上又停電，我決定到車上去睡覺」。（圖／翻攝自臉書社團「TESLA Taiwan Model 3 特斯拉台灣M3車主群」）

經濟部宣布晚間8點恢復全面供電，不過有另名網友稍早在該社團開玩笑指出，「如果晚上又停電，我決定到車上去睡覺」，其他人則回應「露營模式」、「睡一晚把電用了，明天連車也不會動了」、「好主意，明天分享心得」；也有其他網友聲稱「開23度吹快一小時了連1％的電都沒掉」，要車友們下次遇到停電就躲去特斯拉車上。

據悉，許多專家建議電動車車主不要等到車子快沒電時才去充電，應該以使用手機的概念為車子充電，駕駛應該養成隨時充電的習慣。

(中時新聞網)