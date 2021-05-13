全台大停電，桃園市累積發生24起電梯受困案件，截至8時15分許已有20件脫困，32人獲救，另外還有4件仍在處理中。消防局表示，受困民眾目前都還屬單純狀況，沒有人需要送醫。

消防局指出，因為是分區停電，民眾進入電梯前一秒還有電，可能搭乘途中停電，因此受困，不過都是單純受困案件，沒有人因此送醫。

興達電廠跳機全台大停電 北市傳28件電梯受困
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(中時 )

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