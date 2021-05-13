【全台大停電】桃園累積24起電梯受困 已有20件脫困32人獲救 20:422021/05/13 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全台大停電，桃園市累積發生24起電梯受困案件。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台大停電，桃園市累積發生24起電梯受困案件，截至8時15分許已有20件脫困，32人獲救，另外還有4件仍在處理中。消防局表示，受困民眾目前都還屬單純狀況，沒有人需要送醫。 消防局指出，因為是分區停電，民眾進入電梯前一秒還有電，可能搭乘途中停電，因此受困，不過都是單純受困案件，沒有人因此送醫。 興達電廠跳機全台大停電 北市傳28件電梯受困 直播》全台大停電 蔡英文總統致歉 21：40恢復供電 (中時 ) #全台大停電 #累積 #桃園 #電梯受困 #送醫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不斷更新》興達電廠全廠停機！全台大停電北市28件電梯受困 15:102021/05/13 生活 【全台大停電】興達電廠事故停機 台電說明原因 15:392021/05/13 財經 【全台大停電】分區供電 新竹縣3起受困電梯 16:382021/05/13 社會 【全台大停電】竹市3.2萬戶受影響 竹科沒事 17:482021/05/13 生活 【全台大停電】鹿港第一公墓靈骨塔 兩人受困5樓電梯已排除 16:332021/05/13 社會 【全台大停電】電梯受困爆量 專家：雖有緊急備用電源但不建議搭乘 19:002021/05/13 生活 【全台大停電】桃園零星停電 3人電梯受困獲救 16:322021/05/13 社會 【全台大停電】停電影響電商到貨 PChome 24h購物：24小時到貨服務暫停 17:032021/05/13 生活 【全台大停電】無預警大停電 宜縣電梯受困虛驚一場無釀禍 16:362021/05/13 社會 【全台大停電】台電分區停電 屏縣府召開緊急應變會議因應 18:452021/05/13 生活 【全台大停電】上網可查「我家限電時間」 台電網路塞爆 16:132021/05/13 財經 社會熱門新聞 陳時中「人與人的連結」神說明 網路引爆笑梗炸鍋洗版 - 社會 【全台大停電】 台中市近3萬戶瞬間陷入漆黑 - 社會 華航機師酒吧會空姐都確診 悲情真相曝光 金融正宮慘被劈 - 社會 【全台大停電】中市警啟動停電專案奏效 進行交通疏導 - 社會 萬華鴻達茶藝館「妹子坐一排」泡什麼茶？老司機秒懂憂疫情害老人團滅 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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