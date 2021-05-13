電影《轉彎之後》由魏德聖監製，香港新銳導演黃千殷執導，張庭瑚、顏卓靈、黃堯、柏智杰主演，將在14日上映。電影在台灣環島拍攝為期兩個月，走過12個縣市。13日發布環島友情篇幕後花絮，四位主演朝夕相處，好感情表露無疑，張庭瑚笑說：「我們從睜開眼到闔眼都是看見彼此，朝夕黏著相處。」

殺青前夕四人氣氛突然感傷起來，智柏杰哽咽吐真情：「在大家感情最好的時刻卻要分開了。」顏卓靈在一旁馬上低頭捂臉壓抑情緒，就怕自己哭出來。張庭瑚曝殺青那天對柏智杰說：「不知道你回去會不會懷念我跟你鬥嘴的時光，沒想到他就很深情地看著我哭了。」

四人在電影中不打不相識，儘管互看不順眼仍一起騎單車環島，小吵小鬧到最後成為知己。不僅電影中是知心好友，四人私下以疊字稱呼對方，分別是瑚瑚、靈靈、堯堯、杰杰，而此稱呼也鬧出笑話，電影中一場柏智杰聚集大家在路牌前合照，要呼叫遠方的張庭瑚，沒想到平常叫太順口，直接在拍攝時大喊「瑚瑚，過來啦！」柏智杰笑說：「平常我們喊得太自然，當時因為情緒投入，甚至大家還沒發現，是有一個工作人員發現不對勁才察覺，差點被大家打。」現場所有人都笑成一團。

張庭瑚身為唯一台灣人，當起地頭蛇介紹許多台灣美食，除了帶顏卓靈逛夜市，還騎車帶柏智杰買雞排，柏智杰憶起拍攝時：「為了吃到好吃雞排，庭瑚載我去排隊，還帶我們和他家人一起吃飯。」爆料四人有一個群組，平常樂趣是互相拍醜照發到群組裡。

電影中除了台灣美景，更將原住民文化與歌聲透過電影讓更多觀眾認識，黃千殷導演說：「我之前其實不認識，在部落拍攝之後，讓我對原住民文化加深認識，原住民都非常熱情，而且他們也希望大家看到他們的部落文化。」聊到印象深刻的景點，顏卓靈非常迅速地說：「肯定是池上，因為池上米非常有嚼勁，QQ的我很喜歡，有次還吃了三碗，且一大片金黃色的稻田非常美！」也因為聽到原住民歌曲覺得很舒服，買回去香港跟家人一起聽。

(中時 )