疫情趨緩，加上基建工程增加，大陸水泥市場第一季的景氣呈「價漲量增」，對母公司獲利貢獻度增加，亞泥(1102)13日公布今年首季財報，稅後淨利32億元，比去年同期增加3.3倍，創同期新高，EPS1.02元。

亞泥指出，今年以來，兩岸的水泥市場景氣都已跳脫去年疫情影響，出貨及報價都比去年增加很多。

第二季營運仍處於成長，亞泥累計今年1-4月合併營收257.23億元，年成長率29.33%。

國內水泥市場，受到台商回流，科技廠辦建案增加，並帶動周邊房地產市場，因此，亞泥第一季國內水泥及預拌混凝土的發貨量，都比去年有大幅度的增加。

至於大陸市場部分，亞泥指出，去年上半年，大陸市場受疫情影響，出貨量減少、價格下跌；不過，今年在大陸當地政府擴大基建項目、政策支持供給側改革，嚴控產能供給下，從今年以來至4月初，每月發貨量都比去年增加。

亞泥指出，今年以來大陸水泥市場產業環境已恢復正常，景氣回溫，加上當地基建數量及金額增加，水泥業大陸市場今年第一季營運已恢復正成長，第二季更在水泥價格持續上漲下，預期營收獲利應可超過首季。

亞泥預估，今年大陸水泥價格上漲趨勢可維持到5月底。因此，今年上半年大陸市場的出貨量、獲利能力，一定會比去年同期成長很多。

(工商 )