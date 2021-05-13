台北股市本週接連遭受重挫，昨日盤中更一度暴跌1400點創史上最大跌點，而面對台股連續好幾天的重跌，有網友已將手上陽明持股認賠殺出，並表示從這次台股的崩跌中學到了4大教訓，同時也希望網友不要像他一樣。

台股本週狂瀉逾千點，12日盤中爆出逾1400點史上最大跌點，今（13日）早盤開低後指數一度下探533.83點，盤中跌幅不斷收斂，出現兩度翻紅，然近午盤時仍難敵賣壓，終場下跌232.57點，以15670.10點作收。

隨著台股近期表現不佳，如航運、鋼鐵等傳產多檔熱門題材股的強勢表現不再，有網友貼出自己「認賠畢業文」，表示在這次台股崩跌中，總資金130萬左右買陽明，賠了將近10%，2個半月的薪水就這樣沒了，實在無法接受虧損繼續擴大，因此將現金拿回身上放。

原PO貼出對帳單，投入130萬買進陽明，為避免虧損擴大，即認賠出清。（圖／翻攝自PTT）

對帳單中可以看到已實現損益賠了逾12萬，原PO指出其中有9萬是當沖亂沖沖掉的，其他是今日開盤以市場價賣出的。

原PO還提到，從中學到了四大教訓；每次別人開始倒貨時還是覺得會漲回去，沒獲利了結；持股賣掉後就回彈，馬上又認錯買回，結果變成賣低買高；有獲利還是捨不得賣；爆量、融資持續增加，股價破百也視而不見，只想賺快錢。文末還呼籲大家「希望各位不要像我一樣」。

貼文曝光即引發熱議，有網友認為花10萬買教訓很划算，看那些違規交割或是貸款融資的，至少工作、生命、信用都還在，「幫拍，十萬還好啦，加油」、「記取經驗，加油」、「懂得停損總比繼續擴大好」。

不過也有網友表示，你的情況說真的不嚴重，只需要停止當沖，並減少持股，不要再一直追高殺低，遇到融資有壓力才全出，「10%在畢業啥？」、「要畢業至少也30%以上再來說」、「才10%就喊畢業」。

(中時新聞網)