國內疫情持續升溫，金門進入準3級防疫戒備，縣府今動員跨局處聯合稽查小組，由參議翁自保帶隊赴超商、賣場、旅宿業、餐飲業、公共車船管理處、長照特約單位、宮廟等場所勘查防疫執行現況，督導落實嚴守社區防線的消毒、防疫工作。
翁自保提醒民眾避免出入人多擁擠的場所，在高感染傳播風險場域，須依規定全程佩戴口罩，並保持社交距離，相關場所也應落實建立實聯制、人流管制、動線規畫和體溫量測、手部消毒、環境清消等防疫作為，未來也將持續不定期稽查，達到協力建構防疫網的目標。
(中時 )
國內疫情持續升溫，金門進入準3級防疫戒備，縣府今動員跨局處聯合稽查小組，由參議翁自保帶隊赴超商、賣場、旅宿業、餐飲業、公共車船管理處、長照特約單位、宮廟等場所勘查防疫執行現況，督導落實嚴守社區防線的消毒、防疫工作。
翁自保提醒民眾避免出入人多擁擠的場所，在高感染傳播風險場域，須依規定全程佩戴口罩，並保持社交距離，相關場所也應落實建立實聯制、人流管制、動線規畫和體溫量測、手部消毒、環境清消等防疫作為，未來也將持續不定期稽查，達到協力建構防疫網的目標。
(中時 )
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