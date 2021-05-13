金門進入準3級防疫戒備，相關場所和業者強化消毒防疫措施。（李金生攝）

國內疫情持續升溫，金門進入準3級防疫戒備，縣府今動員跨局處聯合稽查小組，由參議翁自保帶隊赴超商、賣場、旅宿業、餐飲業、公共車船管理處、長照特約單位、宮廟等場所勘查防疫執行現況，督導落實嚴守社區防線的消毒、防疫工作。

翁自保提醒民眾避免出入人多擁擠的場所，在高感染傳播風險場域，須依規定全程佩戴口罩，並保持社交距離，相關場所也應落實建立實聯制、人流管制、動線規畫和體溫量測、手部消毒、環境清消等防疫作為，未來也將持續不定期稽查，達到協力建構防疫網的目標。

(中時 )