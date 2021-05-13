蔡英文為全台大停電致歉！ 談疫情升溫「防疫不是陳時中一人的事」

高雄興達電廠4機組引起的跳脫，影響全台400萬戶家庭大停電，經濟部長王美花晚間召開會，正式向國人鞠躬道歉。台電也表示將對停電戶電費賠償，根據先前815大停電機制，私下估計賠償金額恐超過2億元。

針對事故原因，王美花解釋，這次造成高雄興達電廠4部燃煤機組、共220萬瓩電力送不出去，台電為了電網安全必須採取卸載來處理。為此分區限電造成國人不便，她帶領經濟部次長曾文生、台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利等股管，一起鞠躬向社會各界道歉。

這次路竹路北超高壓變電所匯流排出狀況，就釀成大禍，台電解釋，只知道故障，但詳細原因還要了解。王美花強調，會請曾文生陪同台電、國營會，就事故原因一起調查。

至於究責，王美花說會檢討，而層級多高就看是什麼樣的問題，再一併來處理。而賠償是否超過815大停電的3.6億？鍾炳利表示，台電會按照營業規章來做，比照815來賠償，金額應該不至於超過。台電表示，815是特殊事故，有另外做賠償，這次如賠恐怕也超過2億。

後續如何避免相同事故再發生？曾文生說，會要求國營會、能源局找相關專家幫台電做診斷，檢視故障影響電網跳機，如何設計避免發生，明天會啟動相關工作 。

【LIVE直播】興達電廠停機全台大停電 經濟部長王美花出面致歉說明｜2021.05.13

(中時 )