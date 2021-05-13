（取自凌濤臉書）

興達電廠事故造成全台分區輪流停電，國民黨前青年團團長凌濤指出，下午4點，「興達電廠」佔全台發電比例為3.88%，台電關閉網站、又開啟網站，短短兩個小時，6點多再開啟網站就變成「8%」！凌濤呼籲，台電應該對外說清楚！

關於興達電廠事故，台電說明，高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠共4部機組跳脫，造成系統頻率驟降，台電立即啟動低頻卸載，並採取分區輪流供電機制，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。

對此，凌濤在臉書指出，下午4點，台灣發電廠即時運轉數據網站，顯示「興達電廠」佔全台發電比例為4%（依網站發電數據精算發電量為3.88%）。

凌濤表示，台電關閉網站、又開啟網站，短短兩個小時，6點多再開啟網站就變成「8%」！凌濤質疑，電廠不是還在搶修嗎？

另外，他也發現，下午4點顯示核三本身總發電量973.64MW，到了下午6點多，竟已下降至946.34MW！

凌濤呼籲，台電應該對外說清楚！

(中時新聞網)