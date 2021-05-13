已經取得東京奧運參賽資格的拳擊女將黃筱雯（第2量級）、林郁婷（第5量級）、吳詩儀（第6量級）和陳念琴（第8量級），今天在2021台南全國大專校院運動會女子拳擊賽登場，4金釵實力優於國內許多好手，各自在所屬量級漂亮摘金，賽後也表示很開心新冠肺炎疫情，仍有比賽可以小試身手。

今年全大運由台南市成功大學承辦，原本預計明天開幕，部分賽事則是提早進行，因為國內新冠肺炎疫情升溫，大會今天稍早已經宣佈剩下尚未展開的8個運動種類延期再辦，目前已經進行的項目會完成到告一階段，今天的女子拳擊金牌戰，才能順利產生戰果。

身高177公分的黃筱雯，參加的是第2量級，體重必須控制在55、56公斤左右，賽前甚至得降到52公斤，目前還要再降1公斤，而這1公斤很難減掉，只能嚴格減少食量，常在半夜餓醒，也影響了體力，所幸仍靠著技巧奪金，完成任務後，她準備和隊友在以美食聞名的台南大吃特吃。

參加第5量級的林郁婷，最近在嘗試不同的技術突破，要求完美的她認為在今天的比賽中沒有掌握得很好，部分細節也沒做好，儘管贏得金牌，仍是對自己表現不滿意，不開心的神情掛在臉上，她表示還會再針對缺點補強。

4人中量級最重的陳念琴，認為金牌戰表現還可以，但仍有進步空間，儘管新冠疫情無法出國比賽，教練柯文明仍會帶著她去和身材與同量級選手類似的男選手對抗，透過不舒服的環境來學著場上臨機應變的能力，努力不讓對手攻破她。

林郁婷（左）在2021台南全大運女子拳擊第5量級摘金，但不太滿意自己表現。（運促會提供）

陳念琴（左）平時透過和男選手對抗模擬國際賽對手習性，來加以演練作戰方式。（運促會提供）

東京奧運女子拳擊國手吳詩儀（右），在2021全大運有精彩表現。（運促會提供）

(中時 )