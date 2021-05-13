新冠肺炎疫情升級，近日傳出多起社區感染事件，眼見6月初各大學紛紛將舉辦畢業典禮，台灣師範大學表明以百人規模辦理，台灣大學、台灣科技大學與文化大學等校，則尚在研議相關作法，但強調配合政府決策。

在各校作法上，台師大在校園管理上，除了限制校外人士入校，畢業典禮目前以100人規模辦理，並視疫情發展調整應變方案。

台大畢業典禮預計將在6月5日舉行，校方指出，典禮規模與舉辦方式目前尚在研議中，學校會配合疫情警戒標準與主管機關指示，並依照疫情相關規範，擬朝規模與人數減少，或改以線上的方式進行，不過相關做法都還在討論中，待正式決定後，會再對外公布。

台科大則表示，畢業典禮在6月19日舉行，目前距離活動還有一段時間，學校將視疫情變化還有政府規定，討論與決定舉辦方式。

文大則指出，畢業典禮在6月5日舉行，學校的做法也是配合政府指示，不過依照去年的情況，官方宣布疫情達二級，便不得舉行大型聚會，畢業典禮只能限定在百人規模下舉辦，並採線上直播，邀請畢業生代表與獲博士學位的學生出席，若疫情不變，畢典舉辦方式應維持去年的做法，但如疫情宣布進入第三級，則將全面改以視訊取代。

文大強調，上述做法為校方初步研擬，還是依照政府決策，決定舉辦與否還有活動規模，相關作法將會在近日校內會議中討論。

(旺報 )