新冠肺炎疫情升溫，本土不明感染源暴增，萬華區2處茶藝館員工皆確診，台北市長柯文哲今晚前往視察萬華龍山國中清消狀況，柯文哲表示，現在開始防疫戰略跟以前不一樣，現階段首要目標是降低群體間的感染活性，更稱若疫情失控，恐怕疫情會像現在的印度一樣。

目前萬華分局已列列管清冊，要172家清茶館、飲酒店先暫時停業三天，柯認為，清消過後最重要是地方先靜置，若3天的話應是絕對足夠，至少24小時，那些店應該暫時不要有人進去使用就可以。

柯文哲要求，把過去調整航空機組人員居家檢疫的紀錄拿出來，有哪幾個醫療專業人員在上面簽字同意的，柯認為，可以改居檢時間，但整個流程圖包括疫苗順序都要一併修改。

柯文哲直言，當時中央還質問我說，打疫苗順序公布一個月，我為什麼沒有講，真正理由是機組人員被改到3＋11，「竟我當台北市長也不知道」。

柯文哲說，現在開始防疫戰略和以前不一樣，以前是假設台灣內部沒有，現在是要加設旁邊的人被感染，希望不要再傳染更多人，若傳染的人越來越多，整個作業就會失控像印度一樣。

柯文哲認為，這段時間最重要要降低活性，因群聚活動會增加感染機會，不應讓感染的人一次傳染很多人，所以請大家降低活性，先斷鏈不要讓傳染鏈擴大，先撐過這三天看看下一步怎麼處理。

(中時 )