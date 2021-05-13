潤泰全首季大賺逾一個股本 20:552021/05/13 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 潤泰全（2915）受惠轉投資潤成投控的收益，第一季大賺錢，獲利逾一個股本，EPS達12.80元。 潤泰全今天召開董事會，第一季合併財報也提報出爐，單季營收6.42億元，營業毛利2.01億元，營業損失3,442萬元，稅前淨利可高達68.6億元，本期淨利達68.1億元，歸屬於母公司業主淨利達68.13億元，每股稅後盈餘達12.80元 潤泰全第一季獲利亮眼，主要是來自於轉投資事業南山人壽、潤泰新等公司的貢獻。 《電子零件》泰碩Q2營運估回穩 今年拚向上 資本市場大好 金融業首季獲利倍增 (工商 ) #潤泰全 #潤泰新 #第一季 #賺逾一個股本 #轉投資 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北基跨足台南營建轉投資收益耀眼 09:362021/05/13 區域情報-台南 《光電股》億光首季每股賺1.03元 今年續強 13:422021/05/13 財經 立委踢爆 萬里摘星樓檢疫所混住 04:102021/05/13 焦點要聞 《半導體》京鼎首季每股賺3.45元 今年營收戰新高 11:432021/05/13 財經 《金融股》中信金外資連8買 首季登支付三冠王 09:442021/05/13 財經 來思達引進新品牌挹注 首季獲利年增4倍 19:022021/05/13 財經 《觀光股》瓦城Q1獲利登次高 每股賺5.45元 17:062021/05/13 財經 統一 首季狂創三高 重返榮耀 營收、獲利、EPS均為同期最佳 04:102021/05/13 財經要聞 巨大 Q1每股賺4.54元 騎績不斷 04:102021/05/13 財經要聞 《電腦設備》廣達首季獲利70.97億元 創同期新高 17:402021/05/13 財經 《類股》大成鋼、大國鋼Q1獲利靚 Q2續旺 13:082021/05/13 財經 財經熱門新聞 【全台大停電】經長王美花2度致歉 20：00提早恢復供電 台電將賠償 - 財經 美股4大指數全面開高 台指期夜盤上漲逾百點 - 財經 加密貨幣耗能 馬斯克不敢再讓比特幣買特斯拉 - 財經 《商情》原料飆天價 中鋼再漲8％ - 財經 - 時報資訊 台股暴跌逾千點 航海王出脫陽明止血 他嘆：學到4大教訓 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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