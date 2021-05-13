潤泰全（2915）受惠轉投資潤成投控的收益，第一季大賺錢，獲利逾一個股本，EPS達12.80元。

潤泰全今天召開董事會，第一季合併財報也提報出爐，單季營收6.42億元，營業毛利2.01億元，營業損失3,442萬元，稅前淨利可高達68.6億元，本期淨利達68.1億元，歸屬於母公司業主淨利達68.13億元，每股稅後盈餘達12.80元

潤泰全第一季獲利亮眼，主要是來自於轉投資事業南山人壽、潤泰新等公司的貢獻。

《電子零件》泰碩Q2營運估回穩 今年拚向上
資本市場大好 金融業首季獲利倍增

(工商 )

#潤泰全 #潤泰新 #第一季 #賺逾一個股本 #轉投資