中國大陸駐孟加拉大使李極明日前公開警告孟加拉勿加入美日印澳四方對話機制（Quad），以免損害兩國關係，不料卻遭到孟加拉外交部長反擊稱，孟加拉是主權國家，會決定自己的外交政策，駐達卡外國使節在公開場合發言應「保持得體與禮儀」。

據《法國國際廣播》(RFI)報導，雖然本周三孟加拉收到了來自中國大陸的500萬劑新冠疫苗，但是孟加拉外長阿卜杜勒．莫曼（AK Abdul Momen）仍對大陸的強勢外交姿態不假辭色。

大陸援助孟加拉50萬劑國藥疫苗周三運抵首都達卡，陸駐達卡大使李極明（左2）代表中國贈送疫苗，孟加拉衛生部長莫勒齊（右2）與外交部長莫曼（右1）代表該國政府接受贈予。

大陸駐孟加拉大使李極明是在10日接受孟加拉外事記者協會訪問時表態，「顯然，孟加拉國參加這個4國小俱樂部並不是一個好主意，因為這將大大損害我們的雙邊關係」。李極明所指的是美日印澳組成的四方對話機制，孟加拉正在考慮是否加入此一機制，但尚做出決定。

孟加拉外長莫曼在周二針對此一問題答覆媒體時表示，「中國是在提前談論由美國領導的「四國安全聯盟─四方對話機制」這個問題。目前（政府）還沒有就四方對話機制做出決定，孟加拉國作為一個獨立的主權國家，將對此做出自己的決定。」

莫曼還說，「敦促駐達卡的外國使節在公開場合發言時保持得體和禮儀」，「我們是一個獨立的主權家，將繼續奉行不結盟政策，我們會決定我們的外交政策。但是，是的，任何國家都可以堅持自己的立場。」

報導說，大陸國防部長魏鳳和4月27日對該國進行訪問時，也曾敦促孟加拉不要加入美國領導的四方對話機制。陸媒在相關報導中將四方對話機制形容為「亞洲版北約」，這一標籤遭到了包括印度在內的其他國家否認。

報導還表示，孟加拉周三宣布收到了50萬劑來自大陸國藥集團的新冠疫苗作為禮物，李極明和莫曼等孟國官員都出席了交接儀式。

大陸外交部發言人華春瑩針對孟加拉外長莫曼的談話表示，中國與孟加拉是非常友好的近鄰，我們始終基於和平共處五項原則發展雙邊關係，始終相互尊重，始終在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持。

華春瑩說，「我們都知道美日印澳四邊機制是什麼性質，中方反對個別國家熱衷於搞封閉排他的『小圈子』、渲染煽動所謂中國挑戰、挑撥離間地區國家同中國關係。」

(中時新聞網)