【全台大停電】影響1139萬戶次 搶修5個半小時 晚間8點已復電 21:392021/05/13 中時 王玉樹 、 林雅惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 【全台大停電】搶修5個半小時，晚間8點宣布復電。（林雅惠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 興達電廠保護跳脫引發的513大停電，歷經近5個半小時搶修，臺電宣布晚間8點開始全面復電。這場高雄路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠跳機事件，共造成400萬戶停電，累積1139萬戶次限電。 事件發生在下午2時37分，臺電為確保電力系統安全，針對電費帳單上的C組與D組採取分區輪流供電機制，總計實施6輪，每次50分鐘。六輪停電戶次為200萬戶、193萬戶、224萬戶、229萬戶、164萬戶、129萬戶。 513全台大停電 內湖IKEA宣布晚間暫停營業 全台限電編組大公開 只有這三組不停電 原因揭密 (中時 ) #萬戶 #全臺 #大停電 #搶修 #半小時 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 【全台大停電】興達下午發電量從3.88％衝到8％ 他呼籲台電說清楚 20:532021/05/13 政治 【全台大停電】興達電廠停機導致分區停電 蘇貞昌：造成不便非常抱歉 20:342021/05/13 政治 不斷更新》興達電廠全廠停機！全台大停電北市28件電梯受困 15:102021/05/13 生活 確定有第三輪停電受影響617萬戶 16:422021/05/13 財經 【全台大停電】無預警大停電 宜縣電梯受困虛驚一場無釀禍 16:362021/05/13 社會 【全台大停電】北市9.5萬戶受影響 預計下午4時40分復電 15:582021/05/13 生活 【全台大停電】經長王美花2度致歉 20：00提早恢復供電 台電將賠償 16:062021/05/13 財經 【全台大停電】台南5行政區1萬戶無預警停電 民眾急跳腳 15:362021/05/13 社會 【全台大停電】鹿港第一公墓靈骨塔 兩人受困5樓電梯已排除 16:332021/05/13 社會 【全台大停電】我家何時停電？ 從帳單看答案 16:062021/05/13 生活 【全台大停電】竹市3.2萬戶受影響 竹科沒事 17:482021/05/13 生活 財經熱門新聞 【全台大停電】經長王美花2度致歉 20：00提早恢復供電 台電將賠償 - 財經 美股4大指數全面開高 台指期夜盤上漲逾百點 - 財經 加密貨幣耗能 馬斯克不敢再讓比特幣買特斯拉 - 財經 《商情》原料飆天價 中鋼再漲8％ - 財經 - 時報資訊 台股暴跌逾千點 航海王出脫陽明止血 他嘆：學到4大教訓 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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