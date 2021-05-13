興達電廠保護跳脫引發的513大停電，歷經近5個半小時搶修，臺電宣布晚間8點開始全面復電。這場高雄路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠跳機事件，共造成400萬戶停電，累積1139萬戶次限電。

事件發生在下午2時37分，臺電為確保電力系統安全，針對電費帳單上的C組與D組採取分區輪流供電機制，總計實施6輪，每次50分鐘。六輪停電戶次為200萬戶、193萬戶、224萬戶、229萬戶、164萬戶、129萬戶。

(中時 )