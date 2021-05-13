高雄興達電廠今下午因電網事故導致全廠停機，系統供電能力不足，全台各地出現大停電。台電針對C、D組進行分區供電措施因應，5輪限電累積多達1010萬戶次受到影響。總統蔡英文表示，政府已掌握狀況。請大家放心。行政院長蘇貞昌則呼籲國人同胞鎮定，不必驚慌。網友則紛紛湧入蔡英文與蘇貞昌臉書留言痛批，「一個電廠造成全台停電，真的很可悲」。

台電指出，停電原因係因「路竹北超高壓變電所匯流排故障，導致興達2,4及複循環3,4跳脫，影響約1900MW，實行緊急分區輪流停電，目前搶修中」。

蘇貞昌13日臉書貼文指稱，「政府已經掌握狀況，請國人同胞鎮定，不必驚慌。由於電網事故，導致高雄興達電廠部分停機，許多地方有停電的狀況，目前正在緊急修復處理，台電已經啟動分區輪流供電機制，供電將會陸續恢復」。蔡英文總統晚間發表談話則表示，預計晚間9時40分將全數恢復供電。

513全台大停電，行政院長蘇貞昌臉書，湧入網友留言。(圖/翻攝自 蘇貞昌 臉書)

但停電相關說法，許多網友不買帳，湧入蘇貞昌臉書留言，「用愛發電」、「一個電廠事故，全台大停電，真的很可悲」、「應該恢復核四，不能忍受無能政府」、「電都搞不定，還想搞電動車，笑死人」、「電都不夠用了還廢什麼核四！說什麼用愛發電？根本擾民」。也有網友質疑，「一個電廠出問題，全台都要停電，台灣的電真的夠用嗎？」。

513全台大停電，總統蔡英文臉書湧入網友留言。(圖/翻攝自 總統蔡英文臉書)

513全台大停電，總統蔡英文臉書湧入網友留言。(圖/翻攝自 總統蔡英文臉書)

也有網友到蔡英文臉書留言，「詳細原因我們會用精美的梗圖為大家報告...」、「感謝政府用實際行動支持核四公投」。但也有網友緩頰，「意外總是來的措手不及，沒有關係的啦」。

國民黨立委鄭麗文今也不滿指出，蔡總統2019年保證台灣不缺電的承諾又再次跳票。經濟部還稱台灣到2030都不缺電，為什麼才過兩年，當初的保證如流水，民進黨說法大轉彎呢？

政府已經掌握狀況，請國人同胞鎮定，不必驚慌。 由於電網事故，導致高雄興達電廠部分停機，許多地方有停電的狀況，目前正在緊急修復處理。為了電網安全，台電已經啟動分區輪流供電機制，供電將會陸續恢復，並於查明原因後向各界報告。也請民眾勿相信並傳遞坊間未經證實的假訊息。 由蘇貞昌發佈於 2021年5月13日 星期四

(中時新聞網)