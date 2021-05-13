夏宇童（左）玩遊戲時為守住王仁甫直接跳上他身熊抱。（翻攝自臉書影片）

孫協志看到女友跳上王仁甫身上的反應。（翻攝自臉書影片）

夏宇童曾在中視《飢餓遊戲》四週年特輯時化身「協助女神」，與孫協志的「童協」真情，讓觀眾印象深刻。近來節目釋出最新預告，夏宇童再度同框「好朋友」孫協志，為節目又埋下看點。而夏宇童為阻礙王仁甫在遊戲中進壘，竟直接跳到他身上大膽熊抱，王仁甫只好求救孫協志：「她這什麼意思？這樣能看嗎？」還開玩笑說：「我跟他(孫協志)多年的友誼這一刻全毀了。」與夏宇童同隊的孫協志為了贏，完全沒有阻止還笑回：「她要守住你啊，讓你往前衝我們就沒救了。」

製作單位折磨藝人的手法百百種，凌晨四點眾人就被叫醒進行「醒腦QA」任務，藝人陸續現身，結果夏宇童和孫協志碰巧一前一後來到飯店大廳，許孟哲見狀馬上虧他：「我們現在重點已經不是在幾點(錄影)了！」王仁甫還補上一句，「你們兩個怎麼前後出現。」

此外，製作單位不按牌理出牌，主持人和來賓竟難得可在節目中吃自助式早餐，但是只能由這集擔任隊長的「豆花妹」蔡黃汝和峮峮可以動手，其他人只能動口，而且還要比賽，《飢餓遊戲》彷彿變成「養豬大賽」，為了搶時間，隊員被隊長狂塞食物，王仁甫被塞到忍不住直喊：「妳在餵豬喔！」

《飢餓遊戲》播出以來，「飢餓三帥」為了贏時常會耍小聰明、出奇招，一直是節目的一大看點，近來「豆花妹」蔡黃汝、峮峮加入主持陣容後，兩位女神的表現也成為關注焦點。上週播出的「夜市扮裝」遊戲，峮峮因拉攏路人被說是「女版心機甫」，也意外引發網友論戰，紛紛湧入《飢餓遊戲》官方臉書留言，有人認為破壞遊戲精神也有失公平性，但也有許多網友留言「製作單位沒說這樣不行，就不算違反遊戲規則」、「中規中矩玩遊戲就會很沒綜藝的效果」、「就是要看互相陷害才好笑」等。網友認為峮峮第一次主持電視節目，很機靈又勇於嘗試，應該多點鼓勵和支持。孫協志也曾公開提到峮峮的特色：「思考直線，很會帶動現場氣氛。」還說她能成為王仁甫的「剋星」，直率不做作的個性也為節目激出火花。《飢餓遊戲》每周日晚間8點在中視播出，隔周六晚間8點中天娛樂台也能收看。

王仁甫與季芹在宜蘭經營民宿，宜蘭日前爆出本土感染病例，季芹坦言因為疫情的關係確實有損失，但也因應防疫所以鎖房，讓全館員工做防疫及消毒的動作。

(中時 )