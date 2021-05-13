日盛銀總經理王芝芳請辭 副總經理周定強代理 21:122021/05/13 工商 呂清郎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日盛金控代子公司日盛銀行公告因總經理王芝芳請辭，經董事會決議，將由副總經理周定強代行總經理職務。 日盛銀行董事會13日決議，由於總經理王芝芳請辭，將由副總經理周定強代行總經理職務。同時日盛證券董事會也決議，因總經理黃進明解任，由資深副總經理鄒俊一代行總經理職務。 且因黃進明也擔任日盛期貨法人董事，同時進行改派鄒俊一為法人董事。 金曲32／評選內幕 田馥甄展現新面貌 入圍7獎搶歌后 15年沒漲價徐乃麟《衝衝衝》不敢請辭 (工商 ) #總經理 #王芝芳 #請辭 #副總經理 #周定強 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 智邦通過新人事案 強攻新世代網路系統解決方案 20:202021/05/13 財經 北科大USR展現師生服務足跡 盼為台灣共好 11:372021/05/13 寶島 四個不同意 子孫會哭泣（林冠勳） 19:132021/05/13 海納百川 千人挺心路線上健走 繞台3圈半 12:042021/05/12 寶島 瘦子決戰JJ韋禮安 04:102021/05/13 娛樂新聞 金曲32入圍揭曉 田馥甄蘇慧倫搶歌后 林俊傑吳青峰爭封王 12:522021/05/12 娛樂 莎朗史東三點全露「愛情動作」一刀未剪首登台大銀幕 20:112021/05/13 娛樂 前獅子會長「人與人的連結」被虧 蕭彤雯怒：別再拿這個開玩笑 15:492021/05/13 娛樂 印度疫情攀升 莫迪改視訊參加G7 04:102021/05/13 國際大事 台股天量8,967億 重挫680點 盤中雪崩1,417點 04:102021/05/13 財經要聞 唱歌裸聊性交易 陪玩平台變調 04:102021/05/13 焦點新聞 財經熱門新聞 【全台大停電】影響全台400萬用戶 台電電費恐賠超過2億 - 財經 【全台大停電】上網可查「我家限電時間」 台電網路塞爆 - 財經 【全台大停電】經長王美花2度致歉 20：00提早恢復供電 台電將賠償 - 財經 【全台大停電】台積電、聯電未傳災情 南科高雄廠40家廠商受波及 - 財經 台股崩盤是恐懼的總和 謝金河這1句要散戶聽進去 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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