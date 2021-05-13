日盛金控代子公司日盛銀行公告因總經理王芝芳請辭，經董事會決議，將由副總經理周定強代行總經理職務。

日盛銀行董事會13日決議，由於總經理王芝芳請辭，將由副總經理周定強代行總經理職務。同時日盛證券董事會也決議，因總經理黃進明解任，由資深副總經理鄒俊一代行總經理職務。

且因黃進明也擔任日盛期貨法人董事，同時進行改派鄒俊一為法人董事。

(工商 )