中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（13）日透露，確診的蘆洲獅子會前會長與萬華茶藝館確診小姐有「人與人的接觸」，消息一出，這驚天6字馬上變成熱搜關鍵字，LINE群組瘋傳一張「蘆洲獅子王一日遊行程」，其中特別安排夜探萬華茶室，並加贈來來按摩，被網友稱讚「CP值超高」，讓眾人笑翻。

萬華女與蘆洲獅子會案「有人與人連結」 陳時中證實：基因定序與諾富特相同

國內本土病例暴增，根據指揮中心公布的確診者足跡，群聚相關個案中，有部分個案曾至台北市萬華區茶藝館活動，衛福部長陳時中今天更語出驚人表示，確診的蘆洲獅子會前會長與萬華茶室確診小姐曾有「人與人的接觸」，這番話隨即引發外界諸多聯想。

網友貼出一張「蘆洲獅子王一日遊行」的哏圖，行程內容幾乎完全比照指中心所公布的確診者相關足跡。(圖/截自PTT)

LINE群組瘋傳一張「蘆洲獅子王一日遊行」的哏圖，行程內容包括：基隆八斗子釣魚、巧虎奇幻音樂世界演奏會、新竹市城隍廟、台北地下街、林口三井OUTLET；午餐：銀座日本料理、晚餐：松風日本料理；特別安排夜間探訪萬華茶室，並加贈來來按摩，每人9900元起，還註明報名即贈500元防疫保單。

由於行程幾乎完全比照指中心所公布案1203的足跡，超酸哏圖馬上引起廣大迴響，有網友把「蘆洲獅子王一日遊」PO在《PTT》上表示，行程好像很好玩欸，可以去釣魚，還可以夜訪茶室，竟然還有加贈按摩，太讚了吧，而且還有防疫保單，好安全餒，詢問大家「請問這個行程安排這樣算好玩嗎？茶室的茶應該很讚吧」。

網友紛紛回應「很酸，笑死」、「在蘆洲火車站集合」、「感覺這個CP值超高的」、「團體報名有優惠嗎？」

案1203相關接觸群聚案足跡。(指揮中心提供)

案1203相關接觸群聚案足跡。(指揮中心提供)

(中時新聞網)