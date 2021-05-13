台鐵太魯閣號事故再掀經營不善沉痾，引起多方改革聲浪，未料，今天在松山到台北間又發生出軌。國民黨前立委、中常委沈智慧表示，台鐵長年虧損，只好縮減人事費用，遇缺不補，該修理的機械設備能拖則拖，又沒有能力提高票價，呼籲政府負起責任，實質檢討後編列預算解決台鐵問題，比如補貼票價，讓台鐵正常營運。

沈智慧今天搭乘火車前往花蓮路上，發現班次延後1個多小時，後來發現在松山到台北地區的火車出軌，所幸是空車，她認為，連首善之都且是維護最好的地方都出事，未來實在令人忐忑不安。

沈智慧憶起38年前她擔任記者採訪鐵路局時，當時的台鐵局長憂心忡忡地說，台鐵員工敬業努力，也抵不上未來因為財務嚴重虧損，而不得不採取的人事精簡、設備老舊無法汰換，及危橋不處理的危機，遲早出大問題，沒人敢當局長，「30幾年後，果真如此」。

沈智慧強調，交通部不可以裝聾作啞來草菅人命，台鐵危機是全民公敵，在蔡政府執政將滿5年前夕，奉勸蔡英文總統務實面對一再亮紅燈的台鐵營運危機問題，全面檢討台鐵的問題，包含人事；全線的危橋、維修系統、邊坡維護；正視設備不足問題，提出改善計畫；及改善台鐵財務問題。

沈智慧說，她並不是說台鐵員工都不必負責，把責任全推給政府，而是當政府願意負起責任，實質檢討後編列預算來解決問題，那麼台鐵找不到局長來領導台鐵重振旗鼓的問題，就不會發生了。

(中時 )