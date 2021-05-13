黃子佼宣布取消婚禮首露面 自嘲：賺到一天假。

黃子佼（佼佼）與老婆孟耿如原定去年舉辦婚禮，無奈新冠肺炎爆發，忍痛宣布延到今年5月16號，改為小型家宴日並舉辦婚禮市集，沒想到近期又爆發大量本土確診，佼佼13日透過臉書發文宣布婚禮再度取消；佼佼今下午主持李佳薇的保養品記者會，媒體衝進後台關心他心情，他大器直言「平安最重要」，更感謝老婆支持，透露小倆口昨僅花10分鐘就達成共識，「她是非常好的老婆，100分」。

佼佼發文表示「老實說，真的該落幕了啦，打擾各位太久太久很抱歉」，並公開一組原先要在婚禮上播放的婚紗照，安慰自己面對疫情。他今感性表示：「我跟耿如在一起這麼久了，儀式不在但感情在比較重要。」打算明年如果情況許可，或許可以安排與佼爸爸的80歲大壽一同慶祝，只不過他心中仍有無奈：「一年拖過一年，每年都有遺憾，多拖一年也走了一些（朋友離世），但幸好大家都能理解，所有朋友以及我爸爸都覺得這個決定很好」。

黃子佼（左）和老婆孟耿如的婚禮無奈二度取消。（摘自黃子佼臉書）

不僅婚禮活動受影響，佼佼也因這波疫情，近2天陸續取消10個主持邀約，「從50人到3000人的活動都有，但也OK啦，我很喜歡打掃，趁這段時間整理衣櫃很亂的部份，我很樂觀的」。至於有沒有打算施打新冠肺炎疫苗？「這個我還真沒想過，身邊沒人討論這個事，還要研究一下，我們不是專業的，要問清楚，我們就是一般老百姓，碰到這件事束手無策，就是盡力配合防疫」。

(中時 )