今年致理設計團隊，在強敵環伺的國際競賽環境中，又逢新冠肺炎無情肆虐；在學校的鼓勵之下，同學終於克服重重困難，獲得2021德國iF設計5項大獎，實屬難可貴。

致理科技大學設計團隊，在董事長梁聖時及校長陳珠龍的支持鼓勵下，繼2020年獲得德國紅點、美國One Show獎之後，今年在陳世倫教授領軍之下，再度勇奪2021年德國iF設計5項大獎。德國iF國際設計大獎地位尊崇，被譽為「設計界的奧斯卡」，今年參賽作品競爭激烈，近10,000份提交作品。此次致理科大勇奪德國iF設計5項大獎，在全國參賽學界單位中，名列前茅。

致理科大校長陳珠龍表示，為增進學生國際視野，提升國際競爭力，特鼓勵學生參與國際設計競賽；此次致理科大參加德國iF設計競賽，最大的特色就是落實正常實務設計教育，致理科大以學生學期課程的作品參加競賽，並獲得5件iF設計獎，且參賽獲獎同學，日、夜間部各半，日間部三件，進修部二件，證明致理日夜間部同學，都一樣優秀及上進，受到國際設計獎及各界的肯定。

此次致理科技創新設計學院多媒體設計團隊由陳世倫、欉培元老師指導，得獎五件分別是： 1.作品：禪茶，由日間部同學蔡于涵、陳琮霖、陸建宇、楊鈺祥設計。2.作品：茶源，由日間部同學洪昶煬、王政傑、劉羽婕、魏廷安設計。3.作品：中文印藝薪傳，由日間部同學魏廷安、劉羽婕、洪昶煬、王政傑設計。4.作品：成住壞空，由夜間部同學黃泓錡、吳雅騏、周嬋、張育榛、陳崴淩設計。5.作品：對酒當歌，由跨日夜部制同學，黃馨禾、黃泓錡、陳琮霖攜手設計。

(中時 )