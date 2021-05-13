台灣電力公司興達電廠機組停機造成全台多處停電，也讓北市路口號誌受影響，導致交通大亂，北市交通局交工處表示，統計至下午19時止，北市已有120處路口停電，北市警局啟動交通快打警力219人協助委管。20時30分時，各行政路口號誌已恢復供電，僅有5處號誌故障，警方也加強疏導，目前車流正常。

交通局交工處總工程司劉嘉祐表示，目前北市僅有50個主要幹道如基隆信義路口、敦化幹道等路口的交通號誌有其備援系統，一旦停電就可派上用場，維持正常紅綠燈運作，至於備用電力可供電約2至3小時，在此次停電也有發揮作用。

至於沒有備援電力的路口則需派員至現場以發電機接電，交通局表示，當北市警交通快打部隊接獲路口號誌停電時，就緊急派員至現場進行交通疏導，另交工處也會送發電機到場，以維持紅綠燈運作。

市警局交通大隊表示，迄今晚20時30分，台北市各行政區路口號誌已恢復供電，僅有大同區1處（承德路民族西路口）、大安區1處（大安路瑞安街23巷口）、南港區3處（重陽路166巷口、重陽路三重路口、南港路昆陽路口）號誌故障，上述路口均已派遣警力疏導，周邊車流正常。

(中時 )