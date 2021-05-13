夢想家後衛錢肯尼強攻禁區碰上富邦洋將辛特力阻擋。(夢想家提供)

受到疫情升溫影響，PLG史上首次進行的「封館」總冠軍賽，13日在彰化體育館進行，竟然上演本季首次延長加賽，靠著辛特力延長賽包辦9分，更摘22分、16籃板及12助攻的大三元，台北富邦勇士終場114比110險勝台新夢想家，取得2勝1敗領先。

畢竟是首次總冠軍賽以封館狀況進行，兩隊一開始手感都不好，作客的富邦率先找回手感，靠著林書緯、蔡文誠各1顆三分球帶領，富邦首節尾盤拉出8比0小高潮，打完首節，富邦24比15領先夢想家，夢想家首節三分球投10中1。

來到次節，富邦延續首節氣勢，一度把比數變成29比15，但接下來換成夢想家打出17比2猛攻，夢想家反以32比31超前，比賽也變互有領先僵局，上半場結束，富邦只以52比47領先，雙方上半場僅罰球3次，全都由地主夢想家包辦。

下半場開打，富邦靠著張宗憲、林志傑兩人火力，重新把領先變回14分，曾祥鈞卻在此節還剩7分36秒遭希克斯壓傷右膝退場，更用擔架抬出場，夢想家趁機重新追近，幸好塞瑟夫三分及時解圍，前3節打完，富邦仍以87比78領先。

辛特力打完前3節，就摘13分、12籃板及10助攻的大三元，但到末節最後關頭，富邦突然進攻當機，讓楊敬敏還剩5.8秒投進追平三分球，張宗憲雖馬上投進中距離，隊友卻都沒回防，眼見希克斯快攻上籃追平，比賽意外進入延長。

來到本季首次延長賽，辛特力一開始就包辦富邦前8分，幫助富邦取得109比104，接下來持續幫助富邦穩住勝局，最後就拿大三元帶領富邦取勝，這是PLG總冠軍賽連3場出現有人拿到大三元，接下來G4在15日續於彰化體育館進行。

(中時 )