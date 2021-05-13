中央流行疫情指揮中心今晚緊急發布新聞稿，指接獲某醫院通報2名60多歲住院病患確診新冠肺炎，要求該院全面清消，暫停收治新冠肺炎確定及疑似個案。目前初步匡列相關工作人員42名進行居家隔離及採檢。台北市衛生局稍早也證實，這2名新確診案例就在市立聯合醫院和平院區收治中。

經初步調查，2案均為60多歲之男性及女性，係於5月9日至該院急診就醫，並分別於當日及隔（5/10）日入住該院不同病房。住院中經醫療人員詢問其具相關風險區域活動史，遂於5月12日轉負壓隔離病房並進行通報採檢後，於今晚確診。初步已匡列相關工作人員42名進行居家隔離及採檢。

指揮中心說，已隨即於今日晚間召開會議，針對疫情及防治作為進行討論，採取措施包括，確診個案入住之病房暫停轉出及轉入，並擴大匡列接觸者、即安排相關密切接觸者（包括工作人員及病患）進行採檢、急（門）診營運降載，並全面清消，以及暫停收治新冠肺炎確定及疑似個案，並由衛生單位協調其他醫院協助收治。

(中時 )