中國外交部發言人華春瑩13日在例行記者會表示，美國、英國、德國等夥同個別非政府組織、基於謊言和政治偏見，藉聯合國名義舉辦中國新疆人權狀況視訊會議，中方表示強烈不滿和堅決反對。會議充斥著無恥謊言和虛假資訊，是美國等少數國家又一次毫無下限的拙劣表演和徹頭徹尾的政治鬧劇。事實上，這齣鬧劇也遭到了廣大聯合國會員國堅決抵制。

她指出，美、英、德自身人權問題劣跡斑斑、罪行累累，他們對中國做出的種種虛假指責，其實都是他們自身歷史罪行、劣跡以及黑暗心理的映射。

華春瑩說，美國歷史上對印第安人進行了系統性種族清洗和大屠殺，犯下罄竹難書的種族滅絕罪行和反人類罪。從19世紀到20世紀70年代，美國政府將大量的印第安兒童送進寄宿學校，可說是集中營鼻祖。夏威夷大學歷史學教授指出，美國對印第安原住民實施種族滅絕是歷史上規模最大的種族滅絕；普立茲獎得主作家約翰·托蘭在著作《希特勒傳》也寫到，希特勒說他建立集中營的想法和種族滅絕的做法，大部分源於他對美國和英國歷史的研究。

她表示，時至今日，種族主義在美國仍然是全面性、系統性和持續性的存在。美國前總統歐巴馬說過，種族歧視存在美國生活各個制度中，影響深遠，仍然是美國基因一部分。「美國口口聲聲關心穆斯林人權，但世界上殺害穆斯林最多的國家恰恰正是美國及其幫凶：美國在伊拉克、利比亞、敘利亞、阿富汗等國以反恐之名發動軍事戰爭，造成了上百萬穆斯林民眾死亡，幾千萬穆斯林流離失所。美國對人權的關心在哪裡？」

華春瑩接著說道，英國在數百年殖民期間在世界各地犯下無數的屠殺罪行，在南非的世界上第一個集中營就打下了大英帝國的可恥烙印。「英國軍隊在伊拉克、阿富汗等地濫殺無辜，實施酷刑，而肇事者卻受到了政府的包庇，依然逍遙法外。英國對人權的關心在哪裡？」

她又指出，德國殖民軍上世紀初在納米比亞殺害10萬以上土著民，被聯合國人權委員會稱為「廿世紀第一場種族屠殺」。「二戰期間，德國對600多萬猶太人實施大屠殺，德國對人權的關心在哪裡？」

華春瑩稱，這幾個國家對自身歷史和現實中存在的人權劣跡和罪行，不僅不做深刻反省，反而毫無底線造謠抹黑中國，充分暴露出他們道貌岸然的虛偽面目。

「至於有人說，如果中方沒有什麼隱瞞，為什麼不允許聯合國人權高專不受阻礙地進入新疆。試問，如果有人對你誣陷栽贓，然後蠻橫無理地要求你無條件敞開大門，任憑他們去你家裡翻箱倒櫃，你能同意嗎？」華春瑩反問道，這無關事實，而關乎主權和尊嚴。中方歡迎所有不帶偏見的各國人士訪問新疆，但是堅決反對藉謠言、謊言對中國進行有罪推定式的所謂調查，堅決反對以所謂人權為藉口干涉中國內政，堅決反對通過炮製所謂的涉疆問題來破壞中國穩定，遏制中國的發展。

(中時 )