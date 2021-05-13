因興達電廠全廠停機，全台大規模停電，工商團體負責人13日直言，政府「非核減煤」的能源政策，只要能夠穩定供電，企業界都不反對，但是，當「非核減煤」出現困難時，類似的停電情形將成為常態，進而強烈呼籲政府應將核能列為「緊急備用電力」的選項之一。

工商協進會理事長林伯豐就指出，興達電廠停機，造成全台大規模停電，顯示政府的能源政策有檢討必要，否則未來停電將成為強態。對政府為達到「2025非核減煤」目標，堅持推動三接外推、核能不延役、核四不重啟，他直言，不但無法解決電力供應問題，也無助於減碳目標。

林伯豐指出，新一代的核能，在技術、安全與效能方面，都相對進步，而且是乾淨的能源，發生福島核災日本，如今都開始重啟核能了，因此，他直言，再怎麼不喜歡核能，也要留個選擇權，至少可以列為備用電力的選項之一。

商總理事長許舒博、中小企業總會理事長李育家也都說，穩定的供電環境是企業經營最基本、必要的條件，許舒博說，站在企業的立場，政府的能源政策，只要能夠保證供電無虞，都不會反對，否則是要如何讓企業放心在台灣投資？又要如何號召台商返台投資？

許舒博直言，513全台大規模停電，顯示政府的能源政策確有檢討的必要，「2025非核的政治承諾，是否比全民用電穩定更重要？」他也因此呼籲，是否應將核能列為非不得已的緊急備用電力的選項之一。

(工商 )