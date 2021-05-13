隨著疫情不斷升高，比漾廣場持續以高規格的防疫措施，為提供消費者及員工安全的空間環境，明（14日）起主動提升防疫等級，全面實施「入館實聯制」，所有進出館內的消費者、員工、訪客皆須配合「體溫量測、配戴口罩、實聯登記」三大步驟，且將以四大防疫管理原則，持續進行防疫作業。

一、員工自主防疫管理

1.體溫管理：員工及專櫃定時回報體溫量測，如有異常，一律就醫並追蹤。

2.自主管理：員工及專櫃上班期間全程配戴口罩，並保持適當社交距離。

3.疫調管理：配合疫情及政府指導，主動關心及了解員工非工作之動線。

二、環境設備消毒管理

1.設備消毒：每日2小時1次，以酒精擦拭客用設施接觸面，頻率提升。

2.全館消毒：每週1次進行全館前後場大消毒，擴大保護館內環境。

3.手部消毒：館內設置30處乾/溼洗手設備，買場人員配置隨身酒精。

三、娛樂餐飲強化管理

1.餐飲維護：實聯登記，主題餐飲實行隔桌帶位，小吃街維持防疫隔板。

2.觀影管理：實聯登記，以梅花座式售票，加強宣導觀影全程配戴口罩。

3.入場防護：餐飲及影城入內皆再次實施消毒及體溫量測，加倍安心。

四、人員入館安心管理

1.實聯登記：管制買場入口，進入館內之人員皆需填寫姓名與電話資訊。

2.體溫控管：人員進入皆需測量體溫，如體溫超過37.5度C，婉拒進館。

3.配戴口罩：人員進入館內全程佩戴口罩，主動提供給忘記攜帶之人員。

(中時 )