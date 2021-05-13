李俊緯近推出新歌〈蔚藍天空〉。（李俊緯提供）

《中國新歌聲》新加坡海選冠軍出身、有「星國言承旭」之稱的創作才子李俊緯，近推出新歌〈蔚藍天空〉，創作靈感是他的初戀女友，「有次我跑步時望著天空，想起前任、也是初戀女友的過去種種美好，我們分手一年多，當初因為某些原因而分手，也是我的決定，所以一直感到很內疚，感覺傷了她的心。也因此突然望向天空看，心裡想『她現在過得怎樣，她還好嗎？』後來想到，雖然在同一個天空下過著不一樣的生活，但偶爾想起來是希望她過的好，由來而生的是轉為祝福她的未來」。

今年28歲的李俊緯目前單身，只談過一次戀愛的他，希望下一任女友是能以結婚為前提而交往，打算33歲到35歲結婚。被問到擇偶標準，他表示：「希望是心地善良，有著強韌的心，然後願意溝通的另一半。」也不排斥異國婚姻，「台灣女生感覺溫柔又體貼，如果緣分到了，當然不排斥」。

目前人在新加坡的李俊緯，原打算下半年來台做宣傳，無奈疫情影響，他只能先透過單曲上線方式與台灣樂迷見面，得知台灣近日疫情升溫，李俊緯希望透過這首歌為台灣加油打氣。〈蔚藍天空〉歌詞「聚散和離合就像行雲流水，倒不如平靜面對」，表達在疫情之下大家即使無法常見面，但偶爾抬頭看天空，透過流動的風和雲朵寄語遠方思念的人，希望大家在疫情之下能珍惜自由，珍惜當下擁有的。

(中時 )