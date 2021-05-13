大陸人氣女星吳宣儀出道以來，顏值一直獲得肯定，26歲的她偶爾可愛偶爾性感，經常展現不同樣貌，也讓她被網友譽為「神顏女星」。最近網路瘋傳她在節目中素顏模樣，被譏笑「根本是路人」，更引起熱烈討論；但吳宣儀今（13）日下午對被批評素顏一事高EQ回應，也尷尬坦承「就不想化妝」。

不久前吳宣儀受邀擔任綜藝節目《妻子的浪漫旅行》第五季來賓，大方展現卸妝素顏真實面貌，化妝前後落差甚大，被網友截圖瘋傳狠酸「路人」、「素人都比她好看」；針對酸民們各種批評，今日吳宣儀在微博回應，曬出一系列美照，無奈地說，「好了好了我知道了，以後我都化妝或者打個底」。

吳宣儀在節目中素顏模樣被網友譏笑。(圖/ 摘自微博)

吳宣儀除了表示自己之後都會化妝，也補充說「我就是不想化妝」，但為了粉絲會勤快一點；她的粉絲看到女神如此委屈，也紛紛留言力挺，「姊姊想做什麼做什麼，別理他們」、「這麼誠實的素顏也只有妳，一點都沒糊弄觀眾，素顏就很可愛」、「化不化都好看」、「笨蛋，做自己」、「女神素顏好看，他們才路人」。

原本是韓國女團宇宙少女成員之一的吳宣儀，直到2018年回大陸參加選秀節目，取得亮眼成績，入選期間限定女團「火箭少女101」成員之一，還是粉絲們公認的「神顏」；在團體解散後，吳宣儀人氣不減，各種活動邀約不斷，更進軍戲劇界，曾和男神肖戰主演電視劇《斗羅大陸》。

(中時新聞網)