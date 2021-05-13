高雄興達火力發電廠13日下午2點40分左右發生跳機，造成全台分區停電。超辣人妻賴琳恩稍早也在臉書PO出穿著細肩帶露背裝在陽台吹風的照片，苦中作樂地寫下：「家裡停電好暗，拿出好久沒用的蠟燭，也算是另一種浪漫…」更自曝要熱死了，衣服越穿越少，也讓網友一聽到關鍵字全暴動，敲碗向女神跪求「越穿越少」照片。

名模出身的賴琳恩擁有甜美臉蛋與火辣高挑身材，與老公陳乃榮結婚5年，感情恩愛，她也晉身性感人妻代表。然而她今日遇上停電，更不忘苦中作樂地在家中點起好久沒用的蠟燭，在陽台小酌幾杯，表示這也算是一種浪漫。

不過網友則是被她身穿性感小洋裝，在陽台辣露美胸與白皙裸背的身影吸走目光，紛紛留言大讚「這背太美了」、「妳這不是停電，是用妳的美照發電」、「停電也可以這麼美」，更釣出女星成語蕎留言「太美了」。

後來賴琳恩更留言：「復電了，趕快進去吹冷氣！要熱死了，越穿越少。」一句話讓網友瞬間暴動求照，「要死了，還不快放上最後一刻的照片」、「要看穿越少的照片啦！拜託」。更有人搞笑留言「是還能多少」，而賴琳恩亦哭笑不得地回應：「在陽台還是要穿點東西，不然會被抓。」

(中時新聞網)