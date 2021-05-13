高雄路竹路北超高壓變電所13日匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機，台電採取分區輪流供電機制，全台6百萬戶受影響。前民進黨立委沈富雄表示，台灣現在應還有10%的備載容量，顯然是捨不得用，或是無法用，如果可以拿來用，應還夠用。台南市議員謝龍介則質疑，此次大停電，一定有問題。

台南市議員謝龍介13日在政論節目《平論無雙》中表示，通常我們會把太陽能跟和風電拿來當備載，等於只有3.8％，興達港的電力則歸在機載發電裡。可是長期以來，當時的行政院長謝長廷把法定備載容量降到15%，現在應還有10%的備載容量，即使跳掉3.8％，把其他電網裡面的電拿來分配，也不可能高達600萬戶停電，這一定有問題。

謝龍介點出，如果單純只有興達港的3.8％停了，扣掉這3.8％，台電的靈活度難道有這麼差嗎？怎會讓原本10％的備載容量流掉呢？也就是說，應該還有6.2％的剩餘備載，即使不停電，也還有6.2％，所以政府在這一部分並沒有說清楚。

沈富雄則指出，此次大停電，10％的備載容量，顯然是捨不得用，或是無法用，如果可以拿來用，把3.8％扣掉，都還夠用。而如今為什麼要影響600萬戶？大概全台灣有一半的人口都受到停電的影響，他認為，應是要把大停電的苦，讓大家分攤，比如600萬戶停電，飽受黑暗的痛苦，每戶大約只有1小時；若是100萬戶停電，變成每戶要停電3個小時。現在是有難同當，停電的時間便能縮短，全台有一半的人就會辛苦一點。

(中時新聞網)