【全台大停電】逢甲夜市一片黑超慘 台中人：末日感超重

受興達電廠事故全廠停機影響，13日下午至晚上8點全台大停電，影響各地住戶與店家，就連台中知名的逢甲夜市也遭殃，夜市街頭因停電漆黑一片，有民眾吃到一半被迫拿手電筒繼續吃完，店家則是趕忙把容易壞掉的食物移出冰箱，另尋別處放置；民眾無奈說碰上疫情，又遇到停水、停電，直呼「末日感超重」。

臉書「記者爆料網」稍早張貼一段逢甲夜市的停電狀況影片，影片中多名遊客站在一片漆黑的夜市街頭，攤販號誌、路燈皆未亮，有網友形容乍看之下像是一群在半夜到街上逃命的民眾，不過影片的後半部分拍到另一頭的夜市景觀，疑似已啟用備用電源，恢復燈火通明。

據ETtoday報導，有台中民眾表示接連遇到停水、停電，直呼「末日感好重」，也有逢甲商圈的甜點業者稍早趕緊將冰箱庫存的牛奶、奶油找地方冰放，擔心萬一電不來，需要冰存的食物會壞掉；不少民眾吃東西到一半發生停電，仍使用手機手電筒吃完，原本人潮因疫情已減少不少，如今又碰上停水停電，更讓店家叫苦連天。

此次台中多條主要幹道因為停電，約有300處路口無交通號誌，交通一團亂，警察局動員警力317人次、義交大隊205人次指揮交通。台電台中區處表示，台中地區在15時緊急分區輪流停電，15時至16時40分的第一輪及第二輪各有18萬及5萬戶停電，而16時40分至17時30分第三輪共停電20萬9932戶。

(中時新聞網)