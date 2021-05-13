第16季WSBL女子超級籃球聯賽今天在台北體育館點燃季後賽戰火，例行賽一、二名國泰人壽、台元紡織的冠軍戰，首節打完國泰就取得領先，台元雖然努力抵抗，奈何國泰仍技高一籌，在鄭伊秀單場18分、10籃板「雙十」數據，以及「小丁」林育庭18分挹注下，87比68擊退台元，在3戰2勝制的冠軍賽取得首勝，也是跨季60連勝。

賽後鄭伊秀也有點訝異自己雙十數據，對於場上和台元女籃禁區守護神蔡佩真對抗，鄭伊秀笑說：「都還對佩真姐本季曾經單場27記籃板印象深刻，防守她的時候真的會緊張，之前中華隊也當過隊友，覺得有她很安心，但成為敵人時就得好好把珮真姐擋在禁區外。」

這場比賽蔡佩真僅獲4分、3籃板，出賽時間也不到15分鐘，台元全隊以彭曉彤19分最高，例行賽得分后林文佑12分。

國泰教練鄭慧芸指出，全隊今天防守交代、溝通的通知聲音都有出來，或許間接影響了台元的攻擊節奏，而全隊人外濟濟，也提醒板凳球員隨時注意場上狀況，一換上場可以迅速洞察球隊當下問題，幫球隊做出修正，比賽中每一分鐘都必須全神貫注。

(中時 )