英國精品品牌Burberry表示迄3月底止的第4季度同店銷售年增32％，主要是中國、韓國與美國等市場業績帶動其銷售持續回升。

但其警告2021／22年度利潤率，將會受到為了刺激業績成長，增加資本支出等因素影響而下滑，讓股價周四在英國股市盤中暴跌逾8％。

(工商 )