Burberry本年度增加資本支出拖累利潤率 股價重挫 22:032021/05/13 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國精品品牌Burberry表示迄3月底止的第4季度同店銷售年增32％，主要是中國、韓國與美國等市場業績帶動其銷售持續回升。 但其警告2021／22年度利潤率，將會受到為了刺激業績成長，增加資本支出等因素影響而下滑，讓股價周四在英國股市盤中暴跌逾8％。 陸港觀盤－大陸企業盈利上行未結束 未延長庫藏股計畫 軟銀股價早盤重挫 (工商 ) #Burberry #資本支出 #利潤率 #股價 #英國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 觀光股哀鴻遍野 龔明鑫憂消費 04:102021/05/13 財經焦點 巴菲特惱羞成怒離去的背影 04:102021/05/13 時論廣場 《台北股市》金管會穩台股民心 必要時將採取穩定措施 07:452021/05/13 財經 《商情》紐約棉花反彈 逆轉連3跌 10:182021/05/13 財經 中國恒大折價2成賣恒大汽車股票套現百億 表示衝刺港股通 11:262021/05/13 財經 普華永道：2020下半年TMT行業投資347億美元創兩年新高 15:552021/05/13 兩岸 女股神一周減碼蘋果七成 04:102021/05/13 全球財經 《國際產業》政府支援 三星大力投資非記憶體晶片 17:402021/05/13 財經 兩投資巨頭同聲指出 美政策危及美元前景 大規模財政支出與Fed超寬鬆貨幣政策 04:102021/05/13 全球財經 《造紙股》正隆Q1獲利雙升創次高 Q2淡季續看升 07:452021/05/13 財經 《日股》日經兩萬八淪陷 4個月新低 12:172021/05/13 財經 財經熱門新聞 美股4大指數全面開高 台指期夜盤上漲逾百點 - 財經 【全台大停電】經長王美花2度致歉 20：00提早恢復供電 台電將賠償 - 財經 【全台大停電】上網可查「我家限電時間」 台電網路塞爆 - 財經 【全台大停電】台積電、聯電未傳災情 南科高雄廠40家廠商受波及 - 財經 【全台大停電】影響全台400萬用戶 台電電費恐賠超過2億 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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