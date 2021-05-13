當今表壇在集團化經營的衝擊之下，為了追求利潤、降低成本，紛紛一窩蜂的追趕流行，商品同質性太高，缺乏個性，更加凸顯當今獨立製表品牌的可貴。大師級的製表權威Romain Gauthier、重振昔日製表大師Moritz Grossmann風範的同名品牌和融入瘋狂創意的KRAYON ，近日著手研發新技術，或是率先採用稀有材質，猶如表壇商業掛帥下的一股清流，堅持製表的理想，令人感佩。

★Romain Gauthier限定表全球瘋搶

Romain Gauthier是當今數一數二的天才型製表大師，他所打造的機芯不僅品質優異穩定，且兼具品味與美感，2011年香奈兒集團慧眼識英雄投資入股Romain Gauthier，並將香奈兒旗下腕表近八成的機芯委由Romain Gauthier生產，但完全尊重他的自主創意完全不加干涉，好讓他能盡情施展理想、研發新技術，可見Romain Gauthier在表壇的崇高地位。

Romain Gauthier即將停產的Logical One水平芝麻鍊腕表，限量表款的表背可看到機芯有鑲鑽和限量編號。（瑞博品提供）

Romain Gauthier眾多的腕表作品當中，以Logical One水平芝麻鍊腕表最具代表性，該款表拿下2013年日內瓦鐘表大賞最佳男性複雜功能腕表大獎，奠定他在表壇的大師級地位。近日Romain Gauthier宣布將停產Logical One水平芝麻鍊腕表，最後將釋出20只白金表款和20只鈦金屬表款，以及亞洲區限定的鉭金屬（Tantalum）表款，是表壇十分少見的創新材質，消息一傳出就有三位台灣藏家上門訂購，可見Logical One腕表十分珍稀難得，預測停產之後收藏價值將會扶搖直上，錯過可惜。Logical one限量表款預計兩年後交件，機芯鑲嵌一顆梯形鑽石，並有獨立編號。

獨立製表品牌Moritz Grossmann的ZENTRALSEKUNDE腕表，鮭魚色面盤款限量25只。（瑞博品提供）

★Moritz Grossmann鮭魚色面盤好品味

Moritz Grossmann是十九世紀德國格拉蘇蒂的製表大師，2008年製表師Christine Hutter以大師為名創立Moritz Grossmann，延續大師的製表工藝與理念，打造風格簡約、兼具工藝與美學的表款，今年Moritz Grossmann推出一款ZENTRALSEKUNDE大三針腕表，即是代表作品。

ZENTRALSEKUNDE腕表為簡潔俐落的大三針格局，有藍面和鮭魚色表盤兩種表款，鮭魚色表盤限量25只，修長纖細的秒針為最大特色，充滿德式時尚的簡約美感、貴氣逼人，搭載全新100.11機芯，確保秒針在盤面中央旋轉，為使整體外觀和諧、美觀且統一，將輪系橋板等零件都放在同一個層面上，表面看似簡約，其實背後是工藝技術的極大考驗。

獨立製表品牌Moritz Grossmann的ZENTRALSEKUNDE腕表看似簡約，其實背後是工藝技術的極大考驗。（瑞博品提供）

Moritz Grossmann的按鈕式手動上鍊裝置也是一大特色，藉此防止雜質侵入表殼、避免推入表冠時誤調指針，可大幅減低故障的機率。

獨立製表品牌KRAYON的「Anywhere」腕表，可顯示日出與日落的時間和美麗景緻。（瑞博品提供）

★KRAYON把世界戴在手腕

獨立製表品牌KRAYON今年推出新款表「Anywhere」，不論置身何處，皆可在「Anywhere」腕表方寸之中觀賞日出與日落的美麗景緻，正因為「時間」是一個極其個人化的概念，世界各地的日升日落、晝夜交替的時間都不相同，但總有一個地方是別具意義的，它也許是佩戴者此刻所在、誕生的故鄉或是情人所在，它可以是地球上的任何地方，這也是這款表名字的來源。

「Anywhere」設計理念源自KRAYON第一款作品「Everywhere」，一只可以指示世界上所有地方日出日落時間的超級複雜腕表，該款表在2018年榮獲日內瓦高級鍾大賞（GPHG）創新腕表獎的殊榮，如今Anywhere將其專利技術運用在單一地點上，成為一款個人化專屬腕表，尊榮再升級。

(中時 )